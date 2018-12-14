Агентство финансовых услуг Японии (FSA) предложило объединить биткоин и другие виртуальные валюты в единую категорию под названием «криптоактивы» для более четкого определения понятия виртуальных денег и предотвращения недопонимания инвесторов при классификации активов и причисления их к законным платежным средствам.

Как сообщает ForkLog , в ближайшее время регулятор может пересмотреть соответствующие законы и нормативные акты, в том числе закон о платежных услугах, который предусматривает использование виртуальных валют. При этом Агентство планирует привлечь к дискуссии местные криптовалютные компании.

Кроме того, консультативная группа FSA отметила необходимость выработки механизма для защиты пользователей криптовалют в случае оттока денежных средств.