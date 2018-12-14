Пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» получили возможность дарить подарочные сертификаты на товары из ассортимента маркетплейса «Беру». Получателю останется указать адрес доставки и получить подарок, отмечается в релизе Сбербанка .

Для заказа доступны товары из таких категорий, как электроника и аксессуары для гаджетов, мелкая бытовая техника, детские товары, товары для дома и дачи, и других. В приложении можно выбрать подарок из 150 самых популярных товаров на маркетплейсе «Беру». Список товаров постоянно обновляется.

Чтобы отправить подарочный сертификат адресату, необходимо зайти в раздел «Диалоги» приложения «Сбербанк Онлайн». В чате с пользователем можно выбрать или создать свою открытку, добавить текст поздравления, а затем оплатить подарок из каталога. После оплаты ссылка для получения выбранного товара и оформления доставки будет отправлена адресату через «Диалоги» в «Сбербанке Онлайн».

Доставка товаров по подарочным сертификатам будет бесплатной во все города, в которых работает маркетплейс «Беру». Сейчас это 1 112 городов по всей России.



Чек на покупку сертификата поступит покупателю на электронную почту. Получателю подарка чек будет отправлен после оформления доставки подарка. С этим чеком и подтверждением заказа из письма или личного кабинета получатель может при наступлении гарантийного случая обратиться в сервисный центр или в службу поддержки маркетплейса «Беру».



Напомним, Сбербанк и «Яндекс» объявили о полномасштабном запуске маркетплейса «Беру» в конце октября этого года.