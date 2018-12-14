Райффайзенбанку не поступало предложение о покупке российского Альфа-Банка. Об этом рассказал журналистами на пресс-брифинге в Вене глава группы Raiffeisen Bank International Йохан Штробль.

«Нет, мы в это не вовлечены. Я читал об этом в СМИ со ссылкой на неназванные источники, но даже в слухах лично нам покупку Альфа-Банка не прочили. Все-таки это очень крупный банк. Мы не рассматриваем такое приобретение», — прокомментировал Штробль.

Напомним, в середине декабря текущего года издание Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что владельцы Альфа-Банка обсуждали возможную продажу кредитной организации с ВТБ и итальянским UniCredit. Впоследствии Альфа-Банк опроверг эту информацию.