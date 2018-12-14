Из-за различных санкций группа Raiffeisen Bank International недополучила несколько миллионов евро дохода. Такое заявление в рамках пресс-брифинга для журналистов в Вене сделал глава группы Raiffeisen Bank International Йохан Штробль.

«Санкции стоили нам более 10 миллионов евро недополученного дохода. И здесь я имею ввиду не только Райффайзенбанк в России, но в принципе группу Raiffeisen Bank International», — уточнил он.

По мнению Штробля, вести банковский бизнес в России на текущий момент сложно всем участникам рынка.

«Вести бизнес в России сейчас, конечно, сложно всем. Это обусловлено в том числе санкциями. В связи с санкциями возникает много операционной деятельности, на которую нужно выделять дополнительные ресурсы, особенно международным банковским группам», — отметил Штробль.

Он также обратил внимание, что зарубежным игрокам в России приходится сложнее, чем российским.

«Иностранному банку приходится еще сложнее, ведь на наш бизнес так или иначе оказывают влияние все санкции: украинские против России, российские против Украины, американские против России, европейские против России, — перечислил банкир. — Тем не менее с бизнесом у группы Райффайзенбанка все в порядке, в том числе в России. Более того, в этой стране у нашей группы один из самых прибыльных бизнесов».