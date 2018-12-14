Модульбанк запустил конкурс «В Новый год с новыми достижениями» в социальной сети «ВКонтакте» для реализации механики которого был разработан бот-предсказатель.

Если написать в сообщения официальной страницы Модульбанка слово «модульгод», бот отправляет в ответ философский новогодний прогноз и/или пожелание. Чтобы принять участие в конкурсе, надо поделиться этим сообщением на своей личной странице «ВКонтакте», говорится в сообщении Модульбанка.

По словам директора Модульбанка по интернет-маркетингу Дмитрия Салатова, за несколько дней более 2000 пользователей соцсети получили новогодние предсказания от Модульбанка, общий охват конкурса превысил 450 000 просмотров. Ожидается, что к моменту подведения итогов эта цифра достигнет 3 000 000.

В числе призов конкурса — бесплатное банковское обслуживание, скидки на услуги «Модульбухгалтерии».