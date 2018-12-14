Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) намерена в ближайшие месяцы установить новый режим лицензирования, заключающийся в наложении очередных ограничений на ряд криптовалютных продуктов.

Таким образом, под действие новых правил попадут компании, более 10% активов которых размещено в криптовалютах. Также SFC может запретить им продажу криптовалютных продуктов непрофессиональным инвесторам, сообщает Ttrcoin .

Новые правила также включают ряд ограничений для индустрии ICO. Так, криптовалютным стартапам будет запрещено проводить ICO, если их токен был выпущен менее чем за 12 месяцев до старта кампании.