Запуск правил будет осуществляться в несколько этапов.
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) намерена в ближайшие месяцы установить новый режим лицензирования, заключающийся в наложении очередных ограничений на ряд криптовалютных продуктов.
Таким образом, под действие новых правил попадут компании, более 10% активов которых размещено в криптовалютах. Также SFC может запретить им продажу криптовалютных продуктов непрофессиональным инвесторам, сообщает Ttrcoin.
Новые правила также включают ряд ограничений для индустрии ICO. Так, криптовалютным стартапам будет запрещено проводить ICO, если их токен был выпущен менее чем за 12 месяцев до старта кампании.
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