Пилотный проект по выпуску токена BNDES на базе еthereum стартует в январе следующего года.
Государственный Brazilian National Social Development Bank намерен выпустить криптовалютный токен BNDES, привязанный к бразильскому реалу.
Как сообщает ForkLog, на первых порах монета будет использоваться для финансирования культурных учреждений. В частности, банк выделит некоторое количество новых токенов местному агентству кинематографии. При этом компания-получатель средств может потратить их только на товары и услуги фирм, работающих в киноиндустрии.
В дальнейшем стейблкоин можно будет задействовать для финансирования организаций и проектов из различных сфер.
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