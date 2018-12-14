Государственный Brazilian National Social Development Bank намерен выпустить криптовалютный токен BNDES, привязанный к бразильскому реалу.

Как сообщает ForkLog , на первых порах монета будет использоваться для финансирования культурных учреждений. В частности, банк выделит некоторое количество новых токенов местному агентству кинематографии. При этом компания-получатель средств может потратить их только на товары и услуги фирм, работающих в киноиндустрии.

В дальнейшем стейблкоин можно будет задействовать для финансирования организаций и проектов из различных сфер.