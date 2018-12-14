Выполненный в кратчайшие сроки проект позволил Unibank сделать процесс издания карт централизованным. Среди особенностей проекта стоит отметить реализацию возможности дистанционной доставки PIN-кода клиентам банка посредством SMS при издании и активации новой карты.

Директор по ИТ Unibank Фарид Мамедзаде следующим образом охарактеризовал опыт сотрудничества банка с компанией Compass Plus: «Ключевыми условиями при выборе поставщика решения для построения собственного центра персонализации карт, помимо коммерческой составляющей, являлись гибкость и надежность как самого программного обеспечения, так и подхода компании-поставщика к реализации проекта. Проектная команда Compass Plus продемонстрировала действительно профессиональный подход, что позволило качественно и в кратчайшие сроки запустить наш проект. Сегодня мы на 100 % уверены в правильности сделанного нами выбора».

Алексей Осипов, исполнительный вице-президент Compass Plus, отметил: «Unibank стал для нашей компании уже пятым клиентом в Азербайджане. Мы очень рады, что за годы работы наша компания сумела завоевать положительную репутацию и, главное, постоянно подтверждает ее, доказав это в очередной раз на примере совместного проекта с Unibank. Очень надеемся, что наше сотрудничество с банком будет только расширяться и нас ждет еще много успешных инновационных проектов».

О Unibank:

Unibank , созданный в июле 1992 года под именем MBank, является одним из крупнейших частных банков в Азербайджане. С октября 2002 г. после слияния Mbank с PROMTEXBANK получил название Unibank.

Будучи ориентированным на клиентов, Unibank учитывает их потребности в различных регионах и предлагает продукцию и услуги глобального характера, одновременно адаптированные к локальным рынкам. Строгое соблюдение профессиональной этики и следование принципам социальной ответственности позволяют Unibank пользоваться заслуженным авторитетом на финансовом рынке.

О компании Compass Plus:

Compass Plus предлагает комплексные интегрированные и гибкие программные продукты и услуги в сфере электронных платежей, помогающие финансовым институтам и провайдерам платежных сервисов оперативно реагировать на стремительно меняющиеся требования рынка. Клиентская база компании включает в себя розничные банки, процессинговые центры, а также национальные свитчинговые и персонализационные центры в странах Европы, Азии, Африки, Среднего и Ближнего Востока, Северной и Южной Америки. Имея более чем 25-летний опыт в области разработки приложений розничных банковских систем, Compass Plus помогает своим клиентам строить эффективные и надежные системы различного типа и масштаба, которые способствуют открытию новых источников дохода и увеличению прибыли.

Источник: Compass Plus