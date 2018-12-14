Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (CBUAE) и Агентство денежного обращения Саудовской Аравии (SAMA) работают над совместным проектом перевода на блокчейн трансграничных платежей с использованием цифровой валюты.

При этом на конец 2019 года запланировано проведение «доказательства концепции» (PoC). Центробанки заключили контракт с технологической компанией, которая обеспечит проведение PoC.

По итогам эксперимента стороны рассчитывают начать использовать цифровую валюту в межбанковских транзакциях между двумя странами. Для потребительских платежей совместная криптовалюта применяться не будет, сообщает Anycoin .