Банк России объявляет о начале III Всероссийского конкурса лучших методических разработок по школьному курсу «Основы финансовой грамотности» и открывает прием заявок с 17 декабря по 21 января на участие.

На конкурс принимаются методические разработки учителей, включивших модуль «Основы финансовой грамотности» в программы обязательных предметов «Обществознание», «Экономика», «Технология», «Окружающий мир», «Математика», предметов по выбору учащихся и факультативных занятий на 2018/2019 учебный год, а также планирующих ввести этот курс в образовательный процесс. Конкурсные работы могут быть в виде текста или в мультимедийном формате (презентация, видеоролик, интерактивное задание).

Итоги конкурса будут объявлены 7 февраля 2019 года. Финалисты, занявшие первые места, получат дипломы, учебно-методические комплекты (УМК) «Основы финансовой грамотности» для одного учебного класса, а также соответствующее количество лицензий для активации их электронной версии. Участники, занявшие вторые и третьи места, получат лицензионную версию УМК для одного учебного класса. Всем конкурсантам выдадут сертификаты об участии в мероприятии.