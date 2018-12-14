В 2018 году биткоин стал наиболее популярным поисковым запросом в категории «Что такое… ?» среди пользователей интернета в США и Великобритании, согласно данным Google Trends.

Твкже популярным оказался поисковый запрос «Как купить Ripple?». В США он попал на четвертое место, в то время как запрос «Как купить биткоин» занял лишь восьмое место. В Великобритании запрос «Как купить Ripple?» оказался на седьмом месте, сообщает ForkLog.

Напомним, в ноябре данные Google Trends показали, что с сентября количество поисковых запросов по слову «Blockchain» увеличилось по сравнению с запросами «Cryptocurrency».