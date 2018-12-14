Лишь половина кредитных организаций к началу 2018 года выполнили рекомендации регулятора по повышению доступности финансовых услуг для лиц с ограниченными возможностями и пожилых клиентов. Об этом на заседании профильной рабочей группы заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она напомнила, что ранее ЦБ подготовил рекомендации по построению доступной инфраструктуры, например по установке пандусов в офисах финансовых организаций.

«В начале этого года мы провели анализ текущего состояния работы банковской системы. Надо сказать, что половина банков исполняет своевременно наши рекомендации, где-то четверть — работает над ними, но мы должны будем работать вместе и с отстающими для того, чтобы улучшить эту ситуацию в банках», — отметила Набиуллина.

Она подчеркнула, что следующая проверка уровня финансовой доступности в российских банках пройдет весной 2019 года.