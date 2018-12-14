Мессенджер Telegram и интернет-провайдеры обратились в Комитет министров Совета Европы с меморандумом из-за ограничения частной жизни и тайны переписки жителей России, сообщил руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В документе утверждается, что российские власти не исполняют решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Роман Захаров против России». Речь идет о решении, принятом в декабре 2015 года, в котором Суд признал нарушением Конвенции СОРМ-2 — «практику произвольного прослушивания сотрудниками МВД и ФСБ телефонных переговоров абонентов «большой тройки» мобильных операторов», сообщает «Код Дурова» .

При этом российские власти за последующие три года не предприняли ничего, чтобы прекратить такую деятельность. Авторы обращения подчеркивают, что теперь власти стремятся хранить весь интернет-трафик и читать всю электронную переписку.

Таким образом, в меморандуме Telegram и интернет-провайдеры просят Комитет Министров Совета Европы отменить «Пакет Яровой», публиковать transparency reports, отказаться от ключей шифрования, бэкдоров и других технических способов непосредственного доступа к коммуникациям, иметь доступ к переписке только после предъявления обоснованного судебного решения, позволить участие общественности и интернет-отрасли при выработке политики и проектов решений в сфере технологий.