В меморандуме утверждается, что российские власти не исполняют решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Роман Захаров против России».
Мессенджер Telegram и интернет-провайдеры обратились в Комитет министров Совета Европы с меморандумом из-за ограничения частной жизни и тайны переписки жителей России, сообщил руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
В документе утверждается, что российские власти не исполняют решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Роман Захаров против России». Речь идет о решении, принятом в декабре 2015 года, в котором Суд признал нарушением Конвенции СОРМ-2 — «практику произвольного прослушивания сотрудниками МВД и ФСБ телефонных переговоров абонентов «большой тройки» мобильных операторов», сообщает «Код Дурова».
При этом российские власти за последующие три года не предприняли ничего, чтобы прекратить такую деятельность. Авторы обращения подчеркивают, что теперь власти стремятся хранить весь интернет-трафик и читать всю электронную переписку.
Таким образом, в меморандуме Telegram и интернет-провайдеры просят Комитет Министров Совета Европы отменить «Пакет Яровой», публиковать transparency reports, отказаться от ключей шифрования, бэкдоров и других технических способов непосредственного доступа к коммуникациям, иметь доступ к переписке только после предъявления обоснованного судебного решения, позволить участие общественности и интернет-отрасли при выработке политики и проектов решений в сфере технологий.
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