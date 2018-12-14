Председатель Арбитражного суда Москвы Николай Новиков отказал в удовлетворении заявления Центрального банка (ЦБ) России об ускорении рассмотрения дела о банкротстве банка «Союзный», говорится в определении суда.

Ранее столичный арбитраж назначил на 10 января 2019 года рассмотрение заявления ЦБ о банкротстве этой кредитной организации.

Глава суда напомнил, что «дата заседания была определена судьей Фатеевой с учетом ранее сформированных графиков судебных заседаний, назначенных к рассмотрению дел». При таких обстоятельствах оснований для принятия мер, предусмотренных частью 7 статьи 6.1 АПК Российской Федерации (ускорение рассмотрения дела), не имеется, отмечается в определении.

Регулятор 25 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Союзный».

Ключевым направлением бизнес-модели этого банка, как отмечает ЦБ, являлось предоставление кредитов и банковских гарантий юридическим лицам. При этом надзорным органом регулярно выявлялась недооценка кредитного риска, в связи с чем к банку неоднократно применялись меры воздействия по адекватной оценке принимаемых рисков.