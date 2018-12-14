Количество новых сотрудников Райффайзенбанка в России растет из года в год, сообщил журналистам глава группы Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль на пресс-брифинге в Вене.

«К нам приходит очень много сотрудников», — сказал он.

Согласно международным стандартам отчетности, в III квартале 2018 года штат российского Райффайзенбанка насчитывал 8,9 тыс. человек. Это почти на тысячу человек больше, чем годом ранее. На текущий момент количество сотрудников Райффайзенбанка в России превышает 9,2 тыс. человек.

В ходе брифинга член правления RBI Андрей Степаненко отметил, что значительная часть нового штата — это сотрудники кол-центра и различных IT-подразделений банка. Так, в 2018 году был открыт дополнительный кол-центр Райффайзенбанка в Коломне, помимо имеющегося в Ярославле. В то же время банк активно набирает IT-специалистов для формирования agile-подразделения. По оценкам Степаненко, только за 2018 год российский штат банка вырос на 20%.