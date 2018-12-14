Только за первые шесть месяцев 2018 года Райффайзенбанк инвестировал в IT-процессы 4 млрд рублей. Таким образом, Райффайзенбанк является вторым банком в России по объему вложений в IT-технологии среди всех кредитных организаций. В этом он уступает только Сбербанку России. Такое заявление сделал в ходе брифинга с журналистами член правления и глава розничного бизнеса Raiffeisen Bank International Андрей Степаненко.

«Мы — второй банк в России, который столько инвестирует в IT, после Сбербанка», — сказал он.

Одновременно, по словам Степаненко, Райффайзенбанк является лидером по темпу прироста активных клиентов среди российских банков. При этом речь идет как о розничных клиентах, так и о клиентах из сферы малого и среднего бизнеса.

На текущий момент Райффайзенбанк обслуживает в России более 1,7 млн активных розничных клиентов (рост на 15% за год). В то же время у банка на обслуживании находится около 120 тыс. компаний малого и среднего бизнеса (рост на 20% за год).

«Мы ожидаем, что темп прироста количества активных клиентов замедлится в новом году. Но благодаря наработанной клиентской базе наши активы в России будут расти», — сказал Степаненко.

По его оценкам, Райффайзенбанк обслуживает в Москве 10% от всех активных розничных клиентов кредитных организаций, работающих в столице. При этом в Санкт-Петербурге на долю «Райфа» приходится 5—7% активных розничных клиентов, обслуживающихся в банках в этом регионе.