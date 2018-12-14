Главная задача вебинара 18 декабря — синхронизировать позицию по наиболее проблемным вопросам между сотрудниками банков и iDSystems, как вендором одного из наиболее широко распространённых решений для работы с ЕБС на рынке. Разобраться поможет приглашенный спикер — Председатель Комитета по информационной безопасности Ассоциации российских банков, по нормативному регулированию и практике использования технологий ИБ для обмена с Единой Биометрической Системой Александр Николаевич Велигура.

Компания iDSystems и АРБ, находящиеся в постоянном плотном контакте с банкирами, знают точно, что кредитные организации, в конкурентной борьбе добавляющие все новые и новые услуги для действующих и потенциальных клиентов, стремятся поскорее разобраться в технологических аспектах внедрения решений, обеспечивающих взаимодействие ЕБС. А в этом стремлении важно не упустить три важных момента:

организацию регистрации Биометрических образцов (БО) физических лиц в ЕБС;

биометрическую идентификацию физических лиц с помощью ЕБС;

обеспечение защиты крайне чувствительных персональных данных при взаимодействии с ЕБС.

Сегодня 18 банков-первопроходцев работают в продуктивном контуре ЕБС, обеспечивая регистрацию и биометрическую идентификацию ФЛ и дают более или менее ясное представление остальным о сущности процесса. А вот вопросы информационной безопасности (ИБ) пока ещё не закрыты полностью. Их и предстоит обсудить на вебинаре АРБ и iDSystems.

Напоминаем, что вебинар «ИБ в ЕБС» состоится 18 декабря в 14-00 на площадке Webinar.ru

Для представителей банков участие в мероприятии бесплатное.

Пройдите обязательную регистрацию, отправив запрос с корпоративной почты банка.

Обязательная регистрация доступна по ссылке

Будем рады видеть вас на нашем мероприятии!

О компании iDSystems:

iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между кредитными организациями и государственными органами.

По состоянию на сентябрь 2018 года компания iDSystems уже завоевала 30 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами и имеет контрактные отношения с 53 % банков уровня TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, а общее число клиентов компании составляет более 140 банков.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР (« Национальный Совет Финансового Рынка ») в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

Организационно компания iDSystems входит в Консорциум ideas Consulting and Management Group (iCAM Group)

Источник: iCAM Group