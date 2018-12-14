Прокуратура Малайзии предъявила уголовные обвинения действующим в стране подразделениям американского инвестиционного банка Goldman Sachs Group Inc. за ложные заявления при продаже облигаций малайзийского государственного инвестиционного фонда 1MDB. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

«Обвинения были выдвинуты в соответствии с законами о ценных бумагах страны», — сообщил генеральный прокурор Малайзии Томми Томас. Обвинения были предъявлены в том числе бывшим сотрудникам Goldman Sachs Тиму Лейсснеру и Роджеру Нг Чонг Хва, а также бывшим служащим 1MDB.

Руководство Goldman Sachs заявило, что обвинения Малайзии в адрес Лейсснера и Роджера Нг ошибочны.

В ноябре Министерство юстиции США предъявило обвинения в отмывании денег по делу 1MDB Тиму Лейсснеру и Роджеру Нг Чонг Хва, а также крупному малайзийскому бизнесмену Джхо Лау. Лейсснер признал свою вину в заговоре с целью отмывания денег и в заговоре с целью нарушения американского закона о борьбе с коррупцией за рубежом. По сообщению газеты The Wall Street Journal, Лейсснер должен будет заплатить штраф в размере 43,7 млн долларов.