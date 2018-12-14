Сбербанк , объявивший о начале сбора данных граждан для Единой биометрической системы (ЕБС), пока ограничивается лишь наполнением собственной базы, выяснила газета «Коммерсант». Как поясняет издание, ЕБС дает клиентам возможность, сдав данные, проходить удаленную идентификацию для получения услуг любых банков, но внутренняя база — нет. В результате граждане, поверившие заявлениям Сбербанка, сталкиваются с тем, что в ЕБС их не идентифицируют.

Сотрудники Сбербанка, официально объявившего 13 декабря о начале сбора биометрических данных для ЕБС по проекту ЦБ, 14 и 15 декабря ничего не знали об этом. В кол-центре банка нескольким сотрудникам «Коммерсанта» на вопрос, в каких отделениях можно сдать биометрию для ЕБС, ответили, что в любом. Однако в пресс-службе Сбербанка изданию пояснили, что он принимает биометрию для передачи в ЕБС в шести отделениях Москвы.

Общий перечень мест, где можно сдать биометрию для ЕБС, приведен на сайтах «Ростелекома» и ЦБ. Однако по состоянию на 14 декабря ни в одном из этих списков отделений Сбербанка не было, обращает внимание «Коммерсант». В «Ростелекоме» (оператор ЕБС) не смогли назвать адреса отделений банка, где можно сдать биометрию, в ЦБ не ответили на запрос газеты. В Сбербанке отказались объяснить расхождение в информации.

О запуске сбора биометрии для ЕБС 13 декабря объявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, банк собирает данные «вовсю — и для ЕБС, и в значительно более продвинутой стадии для собственной биометрической системы». Эксперты отмечают, что в данном случае расхождение слова с делом имеет особый аспект: клиенты могут не разобраться в нюансах и, сдав данные в Сбербанке, рассчитывать на возможность получения удаленных услуг через ЕБС в любых кредитных организациях.

Такие прецеденты уже есть. Как рассказали «Коммерсанту» в Почта Банке, там сталкивались со случаями, когда клиент говорит, что не может удаленно открыть счет с помощью ЕБС, используя сданный ранее в другом банке биометрический шаблон. «Потом выяснялось, что гражданин сдавал биометрию не в ЕБС, а для внутренней системы банка, но не знал этого, поэтому при приеме биометрии банк обязательно должен объяснять клиенту, что и для чего он сдает, чтобы не возникало путаницы и неоправданных ожиданий», — говорят в Почта Банке. Жалобы граждан, которые сдали биометрию в Сбербанке, но не могут воспользоваться удаленным получением услуг через ЕБС, есть и на портале Банки.ру. Ситуация осложняется еще и тем, что не все клиенты могут пересдать биометрию повторно без дополнительных затрат.

В то же время формальных нарушений в действиях Сбербанка может и не быть, признают юристы. По словам управляющего партнера U & Partners Андрея Андреева, чтобы судить об этом, надо смотреть на условия конкретного соглашения, подписываемого клиентами при передаче данных. Если клиент, пусть и введенный в заблуждение на словах, подписал соглашение на передачу данных в личную базу данных банка, то поведение кредитной организации «можно считать некрасивым, неэтичным, но незаконным оно не будет», подтверждает зампред правления «Ренессанс Кредита» Сергей Королев.

