Московский Кредитный Банк (МКБ), Совкомбанк и Экспобанк заинтересованы принять участие в торгах по покупке Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ), который ЦБ выставит на аукцион в марте 2019 года. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники и председателя правления МКБ Владимира Чубаря.

«Теоретически мы рассматриваем участие в торгах», — сказал Чубарь Reuters. Представители Экспобанка и Совкомбанка отказались от комментариев, однако, по информации агентства, они также заинтересованы в торгах по АТБ.

Ранее в понедельник зампредседателя Банка России Василий Поздышев сообщил, что интерес к приобретению Азиатско-Тихоокеанского Банка выразили три потенциальных покупателя, среди которых нет государственных кредитных организаций.

АТБ с апреля санируется через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Банку России принадлежит 99,99% акций кредитной организации. АТБ будет первым среди санируемых банков, выставленным на продажу. Открытый аукцион пройдет 14 марта 2019 года.