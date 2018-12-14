Федеральный совет Швейцарии предлагает изменить действующее законодательство в сфере ценных бумаг, чтобы ситуация вокруг криптовалютных токенов стала более определенной. Совет опубликовал доклад, в котором описал юридические нормы для технологии распределенного реестра, признав при этом, что они еще требуют доработки.

«Поскольку доступные для публичного обозрения записи в децентрализованном реестре создают права, схожие с владением ценной бумагой, кажется целесообразным связывать эти записи с такими же правовыми последствиями», - цитирует Ttrcoin пояснение ведомства.

Также власти намерены отделить криптовалютные активы от общего имущества лиц, признанных банкротами.

Поставщиков инфраструктуры в секторе блокчейна предлагается вынести в отдельную «авторизованную категорию» и учесть её в законе об инфраструктуре финансовых рынков.