Райффайзенбанк не исключает возможности увеличения своей филиальной сети через несколько лет. Об этом рассказал журналистам на брифинге в Вене глава группы Raiffeisen Bank International Йохан Штробль.

«Возможно, в долгосрочной перспективе мы увеличим количество офисов в России. Однако у меня нет ощущения, что в России у нас слишком мало офисов. Вообще тренд последних лет — уход в диджитал. Вместо посещения офисов все больше клиентов предпочитает проводить операции дистанционно. И мы идем им навстречу в этом желании, например вкладываем значительные ресурсы в то, чтобы повышать нашу доступность в цифровых каналах», — указал Штробль.

На данный момент филиальная сеть Райффайзенбанка в России насчитывает 186 филиалов и отделений.

«В конечном итоге решает наш клиент. Если он захочет, чтобы у нас было больше офисов, то мы удовлетворим эту потребность», — добавил Штробль.