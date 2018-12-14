Райффайзенбанк не планирует покидать российский и украинский рынки. Об этом сообщил журналистам на пресс-брифинге в Вене глава группы Raiffeisen Bank International Йохан Штробль.

«У нас нет намеренений покидать российский рынок. С финансовой точки зрения это очень успешный рынок для нас, — сказал он. — От украинского рынка мы также отказываться не планируем».

Согласно международным стандартам отчетности, за девять месяцев 2018 года Райффайзенбанк в России заработал 368 млн евро (за вычетом налогов, без учета валютной переоценки). Это на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.