Глава группы Raiffeisen Bank International Йохан Штробль надеется, что объединенная компания «Русал» сможет в обозримом будущем выйти из-под санкций . Такое заявление Штробль сделал, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-брифинга в Вене.

Он также выразил надежду, что Россия и Украина пойдут друг другу навстречу, отбросив возникшие противоречия.

Напомним, что на текущий момент участники группы Raiffeisen не могут работать с санкционными компаниями.

«В целом вся эта имеющаяся ситуация с санкциями некомфортна для нас, но на эффективность нашего бизнеса она пока не влияет», — отметил Штробль.

Он также уточнил, что на данном этапе сложно оценить влияние на Райффайзенбанк грядущих санкций в адрес России, так как неясно, какими они будут дальше.

«Нам следует признать реальное положение вещей: если появляются новые санкции в отношении отдельных лиц или компаний, мы должны внимательно проанализировать суть санкций и действовать в соответствии с ситуацией. Тем, кто не делает этого, не место в бизнесе», — заявил глава группы Raiffeisen Bank International.