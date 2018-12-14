На текущий момент не наблюдается предпосылок для прихода на российский банковский рынок новых зарубежных игроков. Такое мнение озвучил глава группы Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль на пресс-брифинге в Вене.

«Я скажу так: в России у нас все отлично, бизнес процветает. Если вы спросите меня, заинтересован ли я в дополнительной конкуренции со стороны новых зарубежных игроков на этом рынке, то я скажу, что не очень», — поделился Штробль.

Он также указал, что на российский рынок сейчас выйти не так-то просто.

«На самом деле новому иностранному банку сегодня прийти в Россию достаточно сложно, в том числе из-за санкций», — сказал Штробль.