В марте 2018 года Андрей Степаненко, курировавший розничное направление в российском Райффайзенбанке, вошел в правление головного банка группы — Raiffeisen Bank International (RBI). Однако RBI не исключает возможности приглашения на работу в свой головной офис других российских специалистов банковской отрасли. Об этом в ходе брифинга в Вене журналистам рассказал глава группы Raiffeisen Bank International Йохан Штробль.

«Возможно, возьмем еще пару сотрудников из российского Райффайзенбанка, — уточнил он. — Вообще для нас очень важно и ценно, что в рамках нашей группы в России работают такие специалисты, которых мы можем забрать сюда, в Австрию. Это профессионалы очень высокого уровня».

В свою очередь Андрей Степаненко также не исключил подобного развития событий.

«Посмотрим», — сказал он, отвечая на вопрос обозревателя Банки.ру о том, заберет ли из своей прошлой команды российского Райффайзенбанка кого-то в Австрию.