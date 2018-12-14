Промсвязьбанк получил разрешение правительства не раскрывать информацию о своих владельцах публично. Это следует из постановлений, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно одному из постановлений, Промсвязьбанк получил разрешение не раскрывать информацию или раскрывать в ограниченном составе и объеме в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ «О страховании вкладов физических лиц банков Российской Федерации».

«Установить, что небанковские кредитные организации вправе не осуществлять раскрытие информации и (или) осуществлять раскрытие в ограниченном составе и объеме информации о публичном акционерном обществе «Промсвязьбанк» в составе информации, подлежащей раскрытию… при условии раскрытия данной информации Центральному банку Российской Федерации с одновременным информированием Центрального банка Российской Федерации о принятии такого решения», — говорится в документе.

Также уточняется, что Центральному банку рекомендуется не раскрывать полученную информацию.