Окончательное решение о вливании средств в капитал крымского РНКБ еще не принято. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров банка Михаил Якунин.

По его словам, докапитализациия банка предметно не обсуждалась.

Ранее в интервью Reuters заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин допускает капитализацию РНКБ. По словам Моисеева, в бюджете она не заложена.

«Но возможно , что в какой-то момент она потребуется, поскольку периодически в Крыму возникают ситуации, когда необходимо наращивать объемы по той же самой ипотеке. Все зависит от роста кредитов», — пояснил он.