Правительство требует от крупнейших госкомпаний перехода в ближайшие годы на «преимущественное использование» отечественного программного обеспечения. К 2022 году российским в них должно быть более половины софта, пишет «Коммерсант».

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов утвердил директивы для госкомпаний (есть у «Коммерсанта») о переходе на «преимущественное использование» российского софта. Речь идет о компаниях из перечня № 91-р, утвержденного правительством еще в 2003 году. В него входят «Аэрофлот», «Газпром», «Шереметьево», «Роснефть», РЖД, Первый канал, «Роснано», ВТБ и др. В течение десяти дней после получения директив компании должны инициировать проведение заседаний советов директоров или набсоветов с включением в повестку вопроса об импортозамещении софта. На этих заседаниях представители РФ должны проголосовать за переход на российское ПО.

Затем госкомпании должны за два месяца подготовить и утвердить согласованный с Центром компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий план мероприятий на 2018—2021 годы с указанием ответственного лица, мероприятий, источников, объемов и сроков финансирования, ключевых показателей эффективности. Мероприятия нужно внести в долгосрочную программу развития и ежеквартально представлять в Минкомсвязь отчеты об исполнении директив и плана мероприятий. Этот подход нужно внедрять и в дочерних компаниях, если прямая или косвенная доля участия в их уставных капиталах превышает 50%.

«Речь идет о любом софте: операционные системы, серверы приложений, офисное ПО, антивирусы и так далее. Компании сами должны определить, насколько глубоко они хотят «импортозаместиться»: кому-то хватит 50%, а кто-то захочет на все 100%. Но в любом случае к 2022 году больше половины ПО в этих компаниях должно быть российским», — поясняет директор Центра компетенций по импортозамещению Илья Массух. В Минкомсвязи на запрос «Коммерсанта» не ответили.

В пресс-службе ВТБ изданию заявили, что банк «внимательно следит за всеми изменениями, касающимися импортозамещения и рисков, связанных с использованием иностранного ПО». ВТБ уже реализует программу импортозамещения, которая будет уточнена в соответствии с директивами. «Оценка финансовых затрат и времени реализации замены ПО потребует отдельной проработки», — сообщили в банке. В пресс-службе РЖД также заявили, что намерены увеличивать долю отечественного ПО, соответствующий план мероприятий на 2018—2024 годы уже утвержден. В остальных опрошенных газетой госкомпаниях директивы не комментируют. Представители крупнейших зарубежных разработчиков софта Microsoft, Oracle и SAP также обсуждать ситуацию не стали.



Курс на импортозамещение ПО существует с 2015 года, однако российские разработчики не раз заявляли, что ведомства и компании не очень охотно мигрируют на российский софт и находят способы закупать зарубежные программные продукты. Директивы могут помочь этому процессу, надеются участники рынка.

