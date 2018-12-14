Возобновление ЦБ РФ с 15 января 2019 года регулярных покупок валюты в рамках бюджетного правила не приведет к ослаблению рубля в конце января, так как объем покупок будет небольшой из-за снижения нефтяных цен. Об этом заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Это [возобновление покупок валюты] возвращение к business as usual. И сейчас из-за существенно снизившихся цен на нефть у нас покупки будут не в таком большом объеме. И, кстати, это накладывается на сезонно сильный первый квартал по платежному балансу», — пояснил министр, подчеркнув, что не ожидает ослабления рубля в конце января.

В пятницу Банк России принял решение возобновить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15 января 2019-го «с учетом стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке».

Решение об отложенных в 2018 году покупках иностранной валюты на внутреннем рынке будет приниматься после возобновления регулярных покупок. Отложенные покупки могут быть осуществлены постепенно в течение 2019 года и последующих лет, отметили в ЦБ.



Центробанк 23 августа объявил, что не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца сентября 2018 года, и пообещал принять решение о возобновлении покупок с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. Позже регулятор продлил приостановку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила до конца декабря 2018-го.

