Россия и Франция намерены расширять сферы экономического сотрудничества, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на заседании российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК).

«Сотрудничество происходит не только в традиционных сферах, сферах энергетики, мы открываем новые направления: это и направления, связанные с изменением климата, инновациями, производительностью труда, — целая наборка новых направлений, которые раньше не были на повестке, но сейчас, в современном, динамично меняющемся мире, это очень важные направления. Здесь, я считаю, у нас тоже очень большой потенциал, который мы будем поддерживать. Мы с вами уже об этом договорились, двигать его вперед», — сказал Орешкин.

Он отметил, что отношения России и Франции развиваются динамично: за последние три года поставки французской продукции в РФ удвоились. Российский министр добавил, что успешно реализуется совместный проект «Ямал СПГ» (завод по сжижению природного газа, в нем участвует французская компания Total. — Прим. ТАСС), который доказал, что даже в непростой политической ситуации российские и французские компании могут сотрудничать. Орешкин выразил надежду, что проект «Арктик СПГ — 2» также будет реализовываться совместно.

По словам главы Минэкономразвития, российская экономика стала более привлекательна для иностранных инвесторов благодаря обретению макроэкономической стабильности. В качестве примера он привел ситуацию с колебаниями цен на нефть в октябре — ноябре. «Мы столкнулись с очередной волной падения цены на нефть. С 80 долларов цены упали до 60 долларов, но при этом ни для финансового рынка, ни для экономики такое резкое падение практически не означало увеличения волатильности по той самой причине, что новые макроэкономические институты созданы и эффективно работают», — сказал Орешкин.

Такая стабильность позволяет России более активно втягиваться в глобальные цепочки добавленной стоимости, указал Орешкин. «Мы видим, что все чаще Россия становится элементом глобальных цепочек добавленной стоимости, создаваемых совместно российскими и французскими компаниями», — резюмировал он.

