Инфляция в РФ достигнет пиковых значений в конце марта 2019 года и составит 5% или чуть выше, и не дорастет до прогнозируемого ЦБ уровня 5,5—6%. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«У нас прогнозы более консервативные [чем у ЦБ] по инфляционной динамике. То, что мы видим в конце этого года, — это то, что существенно ускорились темпы роста цен на плодоовощную продукцию, которая является основным драйвером. Но это одновременно означает, что часть инфляции первого квартала перенеслась в этот год», — сказал он.

Орешкин подчеркнул, что нет оснований полагать, что тенденция к разгону инфляции сохранится в будущем. «Поэтому то ускорение инфляции, которое мы видим сейчас, оно абсолютно не говорит о сохранении этой тенденции в будущем. Базовая инфляция устойчиво находится ниже 4%, даже несмотря на все курсовые колебания. Вообще то, что курс укрепился в последнее время, последние несколько месяцев, скорее, этот фактор будет работать в другую сторону», — отметил он.

Министр добавил, что МЭР ожидает, что инфляция к концу марта 2019 года ускорится до 5% или чуть выше, после чего перейдет к замедлению.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция может достичь 6% в марте — апреле 2019 года.