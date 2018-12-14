Минэкономразвития в ближайшее время направит в правительство налоговые предложения для стабилизации цен на топливо, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Да, сейчас кое-что предлагаем с точки зрения других механизмов (не с помощью сделки о заморозке цен. — Прим. ред.), которыми можно демпфировать эту всю ситуацию дополнительно к тому, что сейчас есть. Сейчас мы в ближайшее время наши предложения в правительство направим», — сказал он.

Он пояснил, что речь идет о налоговых предложениях. «Это касается изменения системы налогообложения. Это не изменение уровня (налоговой нагрузки. — Прим. ред.), это ряд структурных технических изменений", — сказал министр.