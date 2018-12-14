СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» подвела итоги девяти месяцев работы коллекторского рынка. Согласно данным НАПКА, которые приводит газета «Коммерсант», за указанный период банки передали взыскателям в рамках первичного размещения (впервые переданная просроченная банковская задолженность) 4,2 млн долгов на общую сумму 410 млрд рублей. Это на 10% в количественном и на 37% в денежном выражении больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост объемов первичных передач долгов в работу коллекторам зафиксирован впервые с 2015 года, когда он был равен 541 млрд рублей. Далее этот показатель непрерывно снижался. В 2016 году коллекторы получили от банков 408 млрд рублей просрочки, а по итогам 2017-го — лишь 390 млрд.

По словам президента НАПКА Эльмана Мехтиева, сжатие кредитного рынка и резкое сокращение новых выдач отразились на статистике рынка агентского взыскания в 2016—2017 годах. «Однако после возобновления роста кредитования физлиц в 2017 году восстановление спроса на услуги по взысканию стало очевидным и прогнозируемым», — отмечает он. «Рост объемов агентских передач говорит о возвращении рынка взыскания к своей классической структуре: когда рост объемов кредитования естественным образом связан с ростом просроченной задолженности, которая попадает в агентскую работу на максимально ранних сроках», — считает гендиректор агентства «ЭОС» Антон Дмитраков. По данным ЦБ, в 2016 году совокупный объем розничных кредитов увеличился на 1,1%, в 2017-м — на 12,7%, за десять месяцев 2018 года — на 22,1%.

Объем долгов, который банки передают коллекторам на взыскание, действительно, начал расти, подтверждает директор департамента по работе с просроченной задолженностью ОТП Банка Максим Быков. «Это связано с увеличением объема выдачи кредитов, при этом качество портфелей не ухудшается», — добавляет он. По данным Банка России, доля просроченных кредитов физлиц по итогам 2016 года составляла 7,9%, в 2017-м — 7%, на 1 ноября 2018 года — 5,6% общего портфеля. По мнению руководителя службы по работе с проблемными кредитами «Ренессанс Кредита», возможно, одним из факторов роста объемов переданной просрочки стало снижение рентабельности внутреннего сбора из-за требований закона о взыскании долгов физлиц (№ 230-ФЗ). И поэтому некоторые банки принимают решение передавать взыскание на аутсорсинг раньше.

По прогнозам участников рынка, тенденция роста первичного агентского размещения сохранится по итогам текущего года и усилится в следующем. «По итогам года можно планировать рост первичных передач до 480—500 миллиардов рублей, — оценивает управляющий директор объединенной компании «Национальная служба взыскания / Первое коллекторское бюро» Павел Михмель. — В 2019 году при условии сохранения темпов роста розничного кредитования рынок может вырасти до 550 миллиардов рублей, преодолев докризисные показатели».



Это, в свою очередь, будет способствовать и росту цессионного рынка. «Рост передач просроченных долгов в рамках агентской схемы способствует увеличению продаж проблемных долгов, которые не были взысканы по агентской схеме», — говорит Дмитраков. Передача просроченных долгов на более ранних сроках большими объемами максимально эффективно готовит портфели к будущей продаже, добавляет Михмель. По прогнозам аналитического агентства Frank RG, до 2020 года рынок цессии будет расти в среднем на 19% в год. По итогам первого полугодия 2018-го коллекторами было приобретено 78 млрд рублей просроченных банковских долгов.

