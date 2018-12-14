Банк России получил три письменные заявки на покупку санируемого Азиатско-Тихоокеанского Банка. Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.

«Есть как минимум три письма, которые были направлены в Банк России, об интересе к участию в конкурсе. Есть также устные заявления, которые на различных совещаниях с нами высказывают различные группы», — отметил представитель Банка России.

По словам Поздышева, ни один из госбанков пока не проявлял интереса к активу, а вот иностранные претенденты есть. «В одном случае есть участие иностранного инвестора», — сказал он. Банк России также допускает, что актив будет приобретен не одним покупателем, а консорциумом инвесторов.

Азиатско-Тихоокеанский Банк попал на санацию в Фонд консолидации банковского сектора 26 апреля этого года. В ходе финансового оздоровления кредитная организация была докапитализирована на 9 млрд рублей. Аукцион по продаже 99,99999833333333% акций АТБ намечен на 14 марта 2019 года.

Стартовая цена актива — свыше 9,85 млрд рублей. Регулятор рассчитывает, что цена сделки будет близка к этой сумме.

«Центральный банк потратил 9 миллиардов рублей. Если мы сможем большую часть этих денег окупить, это будет значимая история», — подчеркнул Поздышев. При этом есть минимальная планка: ЦБ не готов продавать АТБ дешевле, чем 0,6 капитала, или 6 млрд и 1 рубль.



Для участия в конкурсе инвестор должен получить одобрение ЦБ и Федеральной антимонопольной службы, а также оставить залог — чуть больше 985 млн рублей. Покупатель также не должен быть связан с прежними владельцами Азиатско-Тихоокеанского Банка. К аукциону не допустят юрлиц и физлиц, которые владели более чем 1% акций банка (даже в составе группы лиц) в течение трех месяцев до его санации.

