В течение всего 2018 года банки активно занимались обсуждением вопросов, связанных с переходом на МСФО 9, в первую очередь, с расчетом резерва под обесценение. Одновременно шла активная работа по созданию учетной политики в каждом банке.



Сейчас, по наблюдениям компании «ПрограмБанк», кредитные учреждения установили последнюю версию программного обеспечения и ведут подготовку к непосредственному переходу на МСФО 9, то есть, к выполнению необходимых учетных и трансформационных процедур.



Компания «ПрограмБанк» разработала пошаговый план действий по переходу на МСФО 9 на декабрь 2018 — январь 2019 года .



Большую часть необходимых учетных операций рекомендуется выполнить еще в этом году на тестовой базе. Это позволит принять необходимые управленческие и технологические решения.



В частности, некоторые из учетных операций влияют на финансовый результат деятельности банка, и их тестовое выполнение позволит оценить будущие отчетные показатели банка.



План подходит не только для клиентов компании, но и для любого банка, уже установившего последнюю версию необходимого программного обеспечения.



Компания «ПрограмБанк» поздравляет всех с наступающими праздниками и желает легкого перехода на МСФО 9!

Справочная информация



ПрограмБанк — основатель рынка банковской автоматизации в России. Компания работает на рынке уже 29 лет. Принцип работы — ориентация на каждого клиента.

По итогам продаж IBS Sales League Table за 2017 год ПрограмБанк занял первое место в рейтинге российских поставщиков банковского ПО. ПрограмБанк является победителем Национальной банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание АБС».



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Источник: ПрограмБанк