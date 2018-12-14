Меньше трех недель осталось до 1 января 2019 года, каждый российский банк будет сдавать все формы обязательной отчетности по требованиям МСФО 9.
В течение всего 2018 года банки активно занимались обсуждением вопросов, связанных с переходом на МСФО 9, в первую очередь, с расчетом резерва под обесценение. Одновременно шла активная работа по созданию учетной политики в каждом банке.
Сейчас, по наблюдениям компании «ПрограмБанк», кредитные учреждения установили последнюю версию программного обеспечения и ведут подготовку к непосредственному переходу на МСФО 9, то есть, к выполнению необходимых учетных и трансформационных процедур.
Компания «ПрограмБанк» разработала пошаговый план действий по переходу на МСФО 9 на декабрь 2018 — январь 2019 года.
Большую часть необходимых учетных операций рекомендуется выполнить еще в этом году на тестовой базе. Это позволит принять необходимые управленческие и технологические решения.
В частности, некоторые из учетных операций влияют на финансовый результат деятельности банка, и их тестовое выполнение позволит оценить будущие отчетные показатели банка.
План подходит не только для клиентов компании, но и для любого банка, уже установившего последнюю версию необходимого программного обеспечения.
Компания «ПрограмБанк» поздравляет всех с наступающими праздниками и желает легкого перехода на МСФО 9!
Справочная информация
ПрограмБанк — основатель рынка банковской автоматизации в России. Компания работает на рынке уже 29 лет. Принцип работы — ориентация на каждого клиента.
По итогам продаж IBS Sales League Table за 2017 год ПрограмБанк занял первое место в рейтинге российских поставщиков банковского ПО. ПрограмБанк является победителем Национальной банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание АБС».
Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис», « ПрограмБанк.АБС» и « ПрограмБанк.БизнесАнализ», а также системы для НФО — « Програмбанк.XBRL», « ПрограмБанк.КредитМикро», « ПрограмБанк.Страхование» и « Програмбанк.Инвест».
Клиенты компании — Банк ВТБ, Дойче банк, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), МФО «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, СПАО «Ингосстрах», ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.
Источник: ПрограмБанк
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