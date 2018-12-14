Мошенники под видом сотрудников ВТБ вымогают деньги у россиян. В Сети жалуются на массовый обзвон, который якобы проводит банк, передает BFM.Ru .

Мошенники под видом сотрудников ВТБ вымогают деньги у россиян. В Сети жалуются на массовый обзвон, который якобы проводит банк, передает BFM.Ru .

Голос, записанный на автоответчик, от имени сотрудника банка сообщает клиенту о списании с его счета 14 тыс. рублей и просит перезвонить по указанному номеру для установления причин этой операции. Далее уже «живой» псевдосотрудник, пользуясь беспокойством звонящего, просит назвать его личные данные, в частности код, указанный на обратной стороне его банковской карты.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что получили большое число жалоб на звонки неких лиц, которые, представляясь сотрудниками банка, говорят о списании 14 тыс. рублей. В ВТБ напоминают, что представители финорганизации никогда не станут просить клиента назвать номер карты, CVV-код или другую информацию, которую можно использовать в мошеннических целях.



Ранее финансовые организации рассказали о новой схеме, когда мошенники через Viber делают массовую рассылку от имени банков. В сообщениях указывается информация о проведенной по карте операции, которую пользователь не совершал. Специалисты обращают внимание клиентов на то, что банки никогда не пользуются мессенджерами для рассылки уведомлений об операциях.

