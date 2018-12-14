Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) подал заявление о признании недействительным приказа Центрального банка РФ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций, говорится в определении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Суд рассмотрит 15 января 2019 года заявление банка о недействительности приказа регулятора от 31 октября. Ранее арбитраж назначил на 18 декабря рассмотрение дела о несостоятельности МБСП.

В приказе об отзыве лицензии говорится, что проблемы в деятельности кредитной организации возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, в результате чего на ее балансе образовался значительный объем проблемных активов.