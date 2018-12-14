Соединенные Штаты, вводя все новые санкции в отношении не только России, но и своих союзников, подрывают доверие к доллару в долгосрочном плане. Об этом сказал в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, санкции, которые охватывают долларовые формы расчетов, в ближайшей перспективе принесут какие-то выгоды американским компаниям.

«Но в долгосрочном плане доверие к доллару подрывается, — подчеркнул министр. — Это также подрывает коренные долгосрочные интересы США, потому что сегодня все начинают думать о том, как избавиться от зависимости от доллара».

Лавров также обратил внимание на санкции, которые Вашингтон вводит в отношении стран Евросоюза из-за сотрудничества с Ираном. «Во Франции или Германии нет законов, запрещающих сотрудничать с Ираном, — отметил он. — И когда европейские компании занимаются абсолютно легальным бизнесом, с них лупят несколько миллиардов долларов в качестве сделки, чтобы они могли работать и с США. Это чисто рейдерский захват».