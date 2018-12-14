В среду, 12 декабря, состоялись выборы депутатов Молодежного парламента при Саратовской областной думе с использованием одного из проектов бизнес-инкубатора «Лаборатории Касперского» системы онлайн-голосований Polys.

Проголосовать посредством системы Polys можно было на личных мобильных гаджетах или устройствах, установленных на 110 избирательных участках. Всего в выборах приняли участие более 40 тысяч избирателей, что сделало их крупнейшими в истории онлайн-голосований с применением технологии блокчейн, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».

По словам руководителя проекта Polys Романа Алешкина, преимущество системы Polys в том, что она работает на технологии блокчейн, которая исключает возможность накрутки голосов и фальсификации результатов. Помимо этого, голоса избирателей шифруются при помощи криптографии таким образом, никто не может узнать, кто и за кого из кандидатов голосовал.