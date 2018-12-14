Криптовалютная децентрализованная биржа DDEX планирует провести форк протокола 0x, результатом которого станет удаление токена ZRX из ее системы, сообщил СЕО криптобиржи DDEX Тиан Ли. Обновленный протокол Hydro будет содержать «схему нового порядка, движок, способный осуществлять реальное сопоставление заявок, надежную систему рыночных ордеров и отличающуюся на фундаментальном уровне модель распределения ликвидности».

Как сообщает Ttrcoin , в white paper 0x описываются две ключевых функции токена ZRX: управление и сбор комиссий. Полноценная модель управления 0x до сих пор не была реализована и токен находил лишь одно применение помимо спекуляций – оплата услуг так называемых релееров для получения доступа к книгам заявок и торгам. При этом релееры могут успешно функционировать и без ZRX.

По словам Ли, за последнее время возможности 0x существенно расширились, но децентрализованные биржи «по-прежнему испытывают рудиментарные проблемы, в том числе конфликты заявок, опережающие сделки и низкую ликвидность».