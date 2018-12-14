Предложение действительно для резидентов США, а для пользователей из некоторых других юрисдикций оно откроется в 2019 году.
Ведущая криптовалютная платформа США Coinbase объявила 14 декабря, что ее американские пользователи теперь имеют возможность моментальной и бесплатной конвертации биткоина других криптовалют в фиат с выводом средств на кошельки глобальной платежной системы PayPal.
Опции покупки биткоина и других криптовалют через PayPal пока не предусмотрено, сообщает ForkLog.
По словам менеджера по продуктам Coinbase Аллена Осгуда, до сегодняшнего дня пользователям из США для вывода средств было необходимо иметь либо федеральный банковский аккаунт, либо быть подключенным к сети Палаты автоматизированных расчетов (ACH).
Также Coinbase заявляет, что в 2019 году возможность вывода средств при помощи этой платежной системы станет доступной и пользователям из других стран.
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