Ведущая криптовалютная платформа США Coinbase объявила 14 декабря, что ее американские пользователи теперь имеют возможность моментальной и бесплатной конвертации биткоина других криптовалют в фиат с выводом средств на кошельки глобальной платежной системы PayPal.

Опции покупки биткоина и других криптовалют через PayPal пока не предусмотрено, сообщает ForkLog .

По словам менеджера по продуктам Coinbase Аллена Осгуда, до сегодняшнего дня пользователям из США для вывода средств было необходимо иметь либо федеральный банковский аккаунт, либо быть подключенным к сети Палаты автоматизированных расчетов (ACH).

Также Coinbase заявляет, что в 2019 году возможность вывода средств при помощи этой платежной системы станет доступной и пользователям из других стран.