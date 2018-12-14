Иван Таврин, контролирующий через холдинг «ЮТВ» 75% акций «СТС Медиа» — одного из крупнейших частных медиахолдингов в России, который управляет пятью развлекательными телеканалами (СТС, «Домашним», «Че», СТС Love и CTC Kids), — продает свой пакет консорциуму «Национальной Медиа Группы» (НМГ) и банка ВТБ, которые получат полный контроль над «СТС Медиа», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников двух крупных медиакомпаний.

Как уточняется, сейчас оставшиеся 25% «СТС Медиа» принадлежат кипрской компании Telcrest, акционерами которой являются НМГ, ВТБ, структуры владельца «Северстали» Алексея Мордашова и «Сургутнефтегаза».

Таврин подтвердил «Ведомостям», что переговоры по продаже «СТС Медиа» консорциуму НМГ и ВТБ находятся в финальной стадии, а гендиректор НМГ Ольга Паскина уточнила, что сделка, скорее всего, будет закрыта до конца года; в свою очередь представитель ВТБ подтвердил, что банк является участником консорциума, покупающего «СТС Медиа». Разделение долей партнеров внутри консорциума не раскрывается, как и финансовые детали сделки, при этом Таврин уточнил, что продает свой пакет дороже, чем приобрел его.



Таврин и его тогдашний партнер по ЮТВ Алишер Усманов купили пакет «СТС Медиа» в конце 2015 года у шведской MTG и американских миноритариев, заплатив 193 млн долларов, а позднее Усманов продал долю в ТВ-бизнесе.