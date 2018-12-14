В бюджете россиян траты на продукты питания составляют 31,2%. Это 31-е место в рейтинге по наименьшей доле продуктов питания в структуре расходов, который по заказу РИА Новости составило агентство «РИА Рейтинг».

Эксперты проанализировали структуру расходов жителей 40 стран (это страны Европы, Россия, Казахстан и Турция). Использовались данные национальных статистических служб и Росстата, а также МВФ. Расходы на питание для среднестатистической российской семьи приводятся по итогам 2017 года, они включают безалкогольные напитки. При этом исследователи отмечают, что в ряде европейских стран структура бюджета слабо изменяется во времени и обследования домохозяйств национальными службами проводятся с большими временными промежутками. Поэтому агентству пришлось пользоваться данными начала или середины десятилетия, которые за это время, впрочем, не устарели.

Лидером рейтинга стал Люксембург, где на питание уходит лишь 8,7% расходов граждан. Далее идут Великобритания с 10% расходов и Нидерланды с 10,6%. Менее 12% всех расходов тратят в Ирландии, Финляндии, Австрии, Норвегии и Швейцарии.

Наибольшая доля расходов на продукты среди участников исследования отмечается у граждан постсоветских стран и государств Восточной Европы. Россия с 31-м местом соседствует в рейтинге с Черногорией и Литвой. При этом доля трат на еду в расходах россиян снизилась на 1,1 процентного пункта в годовом выражении.

Замыкает рейтинг Украина, жители которой «проедают» 50,9% всех своих расходов. Более 40% расходов приходится на продукты питания у жителей Казахстана и Молдавии.

Эксперты «РИА Рейтинг» утверждают, что в большинстве случаев есть обратная связь между ВВП на душу населения, который является одним из ключевых индикаторов экономического развития страны, и долей расходов на еду. Как правило, чем меньше у жителей эта статья расходов, тем выше уровень жизни семей. Остальные деньги жители богатых стран тратят на походы в рестораны, развлечения, путешествия, обустройство дома, образование.

Самая большая доля затрат на общественное питание и гостиницы в структуре расходов семей наблюдается в Швейцарии — 10,8%. На втором месте Греция с 10,5%. Также более 10% расходов приходится на эту статью у жителей Испании.

Россия по доле затрат на рестораны и отели находится в нижней части рейтинга с долей 3,3%. Близкие значения у Сербии и Казахстана.

Наименьший показатель в Европе по доле расходов на кафе и отели отмечается у жителей Молдавии и Румынии — по 1,8%. Менее 3% расходов семейного бюджета уходит на рассматриваемые цели также у граждан Белоруссии, Хорватии, Украины и Сербии.

Подсчитаны также доли расходов семейных бюджетов европейцев на досуг и культуру. По предположению исследователей, эта доля также зачастую зависит от уровня жизни населения.

Лидерами здесь являются благополучные западноевропейские страны — Швеция (18,7%), Великобритания (13%) и Австрия (11,5%). Причем в Швеции и Англии доля расходов на досуг и культуру даже превышает долю расходов на еду.

Самую низкую долю в 1,3% имеют жители Молдавии. Также менее 2% своих расходов тратят на досуг и культуру семьи в Македонии (1,8%), Казахстане (1,9%) и на Украине (1,9%).

Россия по доле расходов на досуг и культуру находится в середине списка европейских государств со значением 6,9%.

Исследователи проанализировали также долю расходов «на вредные привычки». Самую низкую долю расходов населения на алкогольные напитки и табачные изделия имеют Люксембург, Молдавия, Кипр и Португалия — не более 1,6%. Наиболее высока доля в Румынии (8,2%), Болгарии (5,1%) и Сербии (4,7%). Россия занимает 24-е место из 40 с долей 3%, ближайшие соседи по данному показателю — Белоруссия, Чехия и Словакия.

