Запуском мобильного приложения «МИнБанк Бизнес» для корпоративных клиентов и обновленного интернет-банка «МИнБанк Бизнес-онлайн» завершился в начале ноября текущего года совместный проект компании iSimpleLab и Московского Индустриального банка, стартовавший в ноябре 2017 года.

Переход от прежней системы «ПТК Интернет-Банк» происходил постепенно. Сначала к «МИнБанк Бизнес Онлайн» подключались пользователи, только недавно ставшие клиентами МИнБанка, а с августа 2018 года к ним стали присоединяться и текущие клиенты. Сейчас юридически лица и ИП, обслуживающиеся в МИнБанк, могут работать как в новой, так и в старой системе ДБО одновременно. Руководство банка, заботясь о своих клиентах, пошло на такой шаг для облегчения смены внешнего вида личного кабинета и удобства пользователей. В начале 2019 года произойдет окончательная миграция всех пользователей в «МИнБанк Бизнес Онлайн», построенный на платформе ДБО iSimpleBank 2.0.

Гибкость и универсальность ДБО iSimpleBank 2.0, его технологичный Open API и уникальных подход команды iSimpleLab к построению архитектуры веб- и мобильных приложений позволили создать улучшенный интерфейс, обеспечить работу «МИнБанк Бизнес Онлайн» с Windows и Mac OS, в браузерах MS Internet Explorer, Google Chrome, FireFox, Safari, Opera. Для удобства юридических лиц и ИП, помимо классического банкинга, востребованного корпоративными клиентами, в систему интегрировали дополнительные полезные сервисы. Например, функцию экспресс-проверки «Светофор», позволяющую дать интегрированную оценку состояния контрагентов клиента на основании 40 критериев риска.

Для работы на мобильных устройствах iOS и Android пользователям доступно мобильное приложение «МИнБанк Бизнес» , которое можно загрузить с AppStore и GooglePlay. Теперь клиентам банка в планшете или смартфоне, в понятном удобном интерфейсе открыт доступ к балансам, контролю движения средств, остатков и операций по счетам, к мониторингу, созданию, отправке платежных поручений и писем, а также их подписание простой. электронной подписью владельца мобильного устройства под управлением операционной системы iOS. В мобильном приложении, как и в онлайн-банке, работает сервис «Светофор».

Следующим этапом проекта в 2019 году запланировано активное развитие функционала системы ДБО в банке. Совместными усилиями компанды iSimpleLab и Московского Индустриального банка продолжат создавать удобное и доступное решение для клиентов.

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. iSimpleLab входит в консорциум ideas Consulting and Management (iCAM Group) , который занимается созданием, развитием и продвижением ИТ-продуктов и услуг на финансовые рынки.

Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ПАО "МИнБанк":

Московский Индустриальный банк – универсальный, многофилиальный клиентоориентированный банк, оказывающий все виды банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. Банк обслуживает около 60 тысяч юридических лиц и свыше 1,5 млн. частных клиентов и имеет 250 офисов обслуживания в 27 субъектах РФ, расположенных в ЦФО, СЗФО, Приволжском ФО, ЮФО и СКФО, а также более 2600 терминалов для дистанционного банковского обслуживания.

Источник: iCAM Group