В ноябре проекты по первичному размещению токенов продали 416 000 еthereum, при средней стоимости криптовалюты в 160 долларов в прошлом месяце, общая сумма составила 66,5 млн долларов. В ноябре цена еthereum упала больше чем в два раза.

Как сообщает РБК, ссылаясь на Trustnodes, стартапы активно распродают альткоин с лета — в августе они избавились от 100 000 ETH, а в сентябре — 300 000 ETH.

При этом активнее всего монету продавали в первом квартале 2018 года. В марте ICO-проекты продали 630 000 ETH, а за первые три месяца текущего года цена еthereum опустилась в 3,5 раза — с 1400 долларов до 400 долларов. В запасе стартапов остается порядка 2,9 млн ETH на сумму свыше 250 млн долларов.