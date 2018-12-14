Холдинг семьи Гуцериевых «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ) за две недели потратил на выкуп своих акций более 1 млрд рублей из заявленных на эту программу 6 млрд. Его «дочка» собрала более 1,7% материнской компании, а единственный крупный акционер, который в последнее время избавляется от акций холдинга, — НПФ «Будущее», указывает «Коммерсант» со ссылкой на раскрытую холдингом информацию.

Совет директоров холдинга 14 ноября одобрил трехлетнюю программу обратного выкупа ценных бумаг объемом до 6 млрд рублей. «Специально для программы совет директоров одобрил 100-процентное участие в капитале кипрской компании, которая должна стать основным ее оператором, но пока бумаги выкупаются на «Инвест-проект» (также на 100% принадлежит холдингу. — Прим. «Коммерсанта»)», — отмечал представитель СФИ. В конце ноября холдинг предоставил «Инвест-проекту» кредит на 1,5 млрд рублей «в рамках старта программы обратного выкупа акций СФИ дочерними обществами», рассказывали тогда в холдинге.

СФИ включает НПФ «Сафмар» и «Доверие» (находятся в стадии объединения), а также «Моспромстрой-фонд» (проходит акционирование), лизинговую компанию «Европлан» и 49% акций ВСК. На 4 декабря Михаилу Гуцериеву и его сыну Саиду принадлежало 30,4% холдинга. Другими крупнейшими акционерами холдинга являются НПФ «Будущее» (8,4%), принадлежащий Центробанку банк «Траст» (7,7%), а также сами НПФ холдинга (суммарно 8,5%).

Согласно раскрытой холдингом информации, в период с 29 ноября по 10 декабря «Инвест-проект» приобрел более 1,93 млн акций (свыше 1,7%). Исходя из средневзвешенной цены акций за этот период (570 рублей), затраты компании составили 1,1 млрд рублей. Активная торговля акциями СФИ продолжалась, и до конца минувшей недели объем торгов составил 430,3 млн рублей (или 0,7% бумаг холдинга). Однако пока неизвестно, участвовал ли «Инвест-проект» в выкупе этих ценных бумаг. Показательно, что за минувшую неделю акции холдинга выросли в цене на 10%, тогда как индекс Московской биржи снизился почти на 3%.

С середины октября по 4 декабря доля владения СФИ у крупнейших акционеров не менялась. Исключение составил НПФ «Будущее», чье участие в холдинге семьи Гуцериевых сократилось на 0,33 процентного пункта. Заявленный максимальный объем выкупа, исходя из текущих рыночных цен, позволяет выкупить порядка 9% акций холдинга, что практически равно тому объему акций, которые находились у НПФ «Будущее» на середину октября.

Осенью контроль над фондом «Будущее», входящим в одноименную финансовую группу, получил кипрский офшор Riverstretch Trading & Investments. В начале декабря Федеральная антимонопольная служба одобрила приобретение НПФ «Будущее» инвесткомпанией «Ленинградское адажио», принадлежащей мажоритарному акционеру ИК «Регион» Сергею Сударикову.



Многие российские компании в последнее время объявили программы выкупа своих акций: традиционно это делается, чтобы поддержать стоимость ценных бумаг от рыночного давления и для формирования пакета для мотивации менеджмента. Впрочем, по словам управляющего директора агентства «Эксперт РА» Павла Митрофанова, могут быть и иные мотивы, например защита от агрессивных действий других акционеров. Ведь, судя по структуре акционеров, только «с рынка» можно собрать как минимум блокирующий пакет холдинга. О выкупе с целью «защиты» ранее говорил источник «Коммерсанта», близкий к мажоритарному акционеру холдинга. Другой собеседник издания рассказывал, что существует потенциальная возможность, что какой-то из акционеров может собрать более крупную долю, чем у нынешнего мажоритария, и перехватить контроль над холдингом.