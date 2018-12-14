Частные лица в России, не имеющие статуса квалифицированного инвестора, смогут инвестировать в проекты через краудфандинговые платформы не более 600 тыс. рублей в год, при этом сумма вложений в один проект не должна превышать 100 тыс. рублей. Такие требования содержатся в тексте законопроекта о регулировании краудфандинговых платформ (есть в распоряжении РБК), который готовится для рассмотрения Госдумой во втором чтении. Подлинность основных положений документа подтвердили два источника, знакомых с ходом его обсуждения.

В тексте законопроекта, принятого Госдумой весной 2018 года в первом чтении, говорилось, что лимит инвестиций будет устанавливаться нормативными актами Банка России. При этом сумма 600 тыс. рублей — это нижнее пороговое значение операций, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга в рамках борьбы с отмыванием доходов.

Во втором чтении законопроект о краудфандинговых платформах, скорее всего, будет рассмотрен в январе 2019 года, рассказал РБК один из его авторов, глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. «Данная версия законопроекта не ограничивает размер инвестиций в социальные или благотворительные проекты. Лимит установлен только для частных инвесторов, которые направляют денежные средства в коммерческие проекты», — уточнил он.

«Вложение инвестиций посредством краудфандинговых (инвестиционных) платформ является высокорискованным и может привести к потере всех инвестируемых денежных средств в полном объеме. С целью принятия неквалифицированными инвесторами таких рисков и вводится ограничение по объему инвестирования в течение одного года не более 600 тысяч рублей», — сообщили РБК в пресс-службе Банка России.

По данным ЦБ, в 2017 году рынок краудфандинга в России удвоился, достигнув 11,2 млрд рублей. Львиную долю на рынке занимает сегмент B2B (займы компаний или юрлицу юрлицом или ИП) с объемом 9,3 млрд рублей (плюс 81,5% к уровню 2016 года). Но самый динамичный сегмент — предоставление займов частными лицами юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, который вырос более чем в три раза, до 1,55 млрд рублей. Средняя сумма сделки — около 300 тыс. рублей на одного человека, средняя сумма займа — чуть более 900 тыс. рублей в адрес одного юридического лица.