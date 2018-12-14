США могут ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

«Мы разговариваем с Германией, Францией и другими нашими западными партнерами, чтобы быть уверенными, что мы очень хорошо координируем наши действия. Это новая эскалация, исходящая от России в этом конфликте на Украине», — сказал Волкер на брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что хочет услышать мнение партнеров «уже сегодня».

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, продвигаясь к Керченскому проливу и игнорируя законные требования российских властей.



Пограничники задержали корабли. Суд арестовал всех находившихся на борту моряков по обвинению в нарушении государственной границы России. Среди них оказались два сотрудника Службы безопасности Украины.