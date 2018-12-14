Ранее вице-премьер заявляла, что разрабатываемые новые льготные меры по ипотеке дадут возможность получить поддержку более 1,6 млн семей.
Правительство РФ завершает проработку новых льготных мер по ипотеке, но конкретные их параметры пока не разглашаются. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отвечая на вопросы журналистов по итогам заседания президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«(Новые льготы по ипотеке) разрабатываются, но мы пока их не озвучиваем», — сказала зампред Кабмина. «Они действительно находятся в высокой стадии проработки, мы намерены в конце года провести все согласительные процедуры по этому поводу, в том числе это касается поддержки регионов и людей, которые проживают на территории Дальнего Востока», — отметила вице-премьер.
В минувшую пятницу Голикова сообщала, что разрабатываемые новые льготные меры по ипотеке дадут возможность получить поддержку более 1,6 млн семей.
В конце 2017 года президент РФ Владимир Путин предложил запустить специальную программу по ипотеке со ставкой 6% для семей в случае рождения второго и третьего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. В июне 2018 года президент также поручил обеспечить ставку 6% по ипотеке для семей при рождении четвертого и последующих детей.
Программа предусматривает приобретение квартир на первичном рынке. По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. В нацпроекте «Демография» до 2024 года заложены средства, в том числе на льготную ипотеку.
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