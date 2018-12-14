Правительство РФ завершает проработку новых льготных мер по ипотеке , но конкретные их параметры пока не разглашаются. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отвечая на вопросы журналистов по итогам заседания президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«(Новые льготы по ипотеке) разрабатываются, но мы пока их не озвучиваем», — сказала зампред Кабмина. «Они действительно находятся в высокой стадии проработки, мы намерены в конце года провести все согласительные процедуры по этому поводу, в том числе это касается поддержки регионов и людей, которые проживают на территории Дальнего Востока», — отметила вице-премьер.

В минувшую пятницу Голикова сообщала, что разрабатываемые новые льготные меры по ипотеке дадут возможность получить поддержку более 1,6 млн семей.

В конце 2017 года президент РФ Владимир Путин предложил запустить специальную программу по ипотеке со ставкой 6% для семей в случае рождения второго и третьего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. В июне 2018 года президент также поручил обеспечить ставку 6% по ипотеке для семей при рождении четвертого и последующих детей.

Программа предусматривает приобретение квартир на первичном рынке. По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. В нацпроекте «Демография» до 2024 года заложены средства, в том числе на льготную ипотеку.